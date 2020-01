Lienz bangt um Ski-Weltcup: „Alle drei Jahre ist uns zu wenig“

Lienz – Es ist ja zum Mäusemelken: Da regiert in Lienz zum Ski-Weltcup winterliches Traumwetter, über 13.000 Zuschauer feiern zum 50-Jahr-Jubiläum ein Sportfest – und da taucht die Frage auf: War es das für den Weltcup in Lienz?

So paradox das klingt, so ist es doch ein Spiel, das sich wegen des befristeten Vertrags mit dem Skiverband (ÖSV) wiederholt. Nun steckt mehr dahinter: Nachdem Bad Kleinkirchheim von Speed- auf Technik-Bewerbe umsattelt (bzw. umsatteln wollte), war ab 2020 ein Drei-Jahres-Takt (bisher alle zwei Jahre) mit Semmering und Lienz angedacht. In Osttirol ist man darüber wenig erfreut. „Alle drei Jahre ist uns zu wenig“, sagt TVB-Obmann Franz Theurl. Zu Überlegungen, den Weltcup gar nicht mehr austragen zu wollen, wollte er vor den Verhandlungen mit dem ÖSV nichts sagen. Zumal es verschiedene Szenarien gibt.