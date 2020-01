Vier Wochen nach Bandscheibenvorfall: Feller vor Blitz-Comeback

Innsbruck — Nur vier Wochen nach seinem akuten Bandscheibenvorfall Anfang Dezember in den USA soll Tirols Ski-Ass Manuel Feller gleich im ersten Rennen des neuen Jahres sein Comeback geben. „Er hat in den ersten Trainings einen guten Eindruck gemacht und fühlt sich fit. Es sieht gut aus, dass Manuel in Zagreb dabei ist", erklärte ÖSV-Herrenchef Andreas Puelacher zu den Vorbereitungen auf den Weltcup-Slalom in Zagreb am Sonntag.