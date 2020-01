Italien muss bei EURO 2020 wohl auf Jungstar Zaniolo verzichten

Der Tournee-Führende Ryoyu Kobayashi aus Japan wurde wie Peter Prevc (SLO) Dritter, es folgte der immer besser in Form kommende, dreifache Weltmeister Markus Eisenbichler (GER). Geiger, der zum Auftakt in Oberstdorf Rang zwei belegt hatte, befeuerte indes die deutschen Tourneeträume erneut. Für seinen 139-m-Flug kassierte er eine Prämie von 5000 Euro.

Überflügelt wurde er teamintern von Aschenwald, der die Bestweite setzte und am Dienstag nach eigenem Bekunden die Topfavoriten ärgern will. „Ich zähle den zu den paar besten Sprüngen dazu, die ich in diesem Jahr gemacht habe“, meinte der Sechste von Oberstdorf. „Das fühlt sich hier richtig lässig an.“ Neujahrsvorsätze habe er noch nie verfasst, so der 24-Jährige, Neujahrswünsche habe er hingegen viele. „Den ersten Weltcupsieg feiern“, gehört dazu.