Erhöhte Ticket-Nachfrage für die zwei Tournee-Bewerbe in Österreich

Garmisch-Partenkirchen – Noch gibt es in Innsbruck und Bischofshofen genügend Karten. Doch das Interesse an der laufenden Vierschanzentournee der Skispringer ist größer als zuletzt. Die Tournee-Veranstalter sprechen bereits von einem Erfolg – die 68. Auflage wird wieder von etwa 110.000 Menschen besucht werden.

Die Traditionsveranstaltung rund um den Jahreswechsel steuert auf einen neuen Rekord zu, was die Auslastung an Qualifikationstagen angeht. Während die Vorausscheidung an den beiden deutschen Stationen Oberstdorf (15.500) und Garmisch (10.000) bereits seit längerem regelmäßig die Massen anzieht, hielt sich der Absatz diesbezüglich in Österreich in Grenzen.