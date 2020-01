Nordkorea beendet Verzicht auf Atom- und Raketentests

Washington/Pjöngjang – Nordkorea fühlt sich nach den Worten von Machthaber Kim Jong Un nicht mehr an sein Moratorium für Tests von Atombomben und Interkontinentalraketen gebunden. Die USA haben die erklärte Beendigung des Moratoriums als schwere Enttäuschung bezeichnet. Wenn der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un sich nicht länger an die gegenüber US-Präsident Donald Trump eingegangenen Verpflichtungen halte, sei dies „tief enttäuschend“, sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Dienstabend (Ortszeit) in Washington.