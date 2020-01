Trumps Unterstützung für iranische Demonstranten "Krokodilstränen" für Regierung

Innsbruck –Am 15. Jänner wird der Untersuchungsausschuss zur ausgelagerten Landesflüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste (TSD) fortgesetzt. Die Opposition ortet Misswirtschaft und die Verschwendung von Steuergeld, zugleich werden immer wieder Sicherheitsprobleme angeprangert. Deshalb dürft­e die Sicherheit in den rund 80 Asylunterkünften, vor allem in den großen Heimen in Innsbruck, im U-Ausschuss ebenfalls in den Mittelpunkt rücken.