Ziele und Trends 2020: Reisen wird bunt und nachhaltig

Castañeda lauert an den Rändern der landauf, landab aufgestellten Fettnäpfchen, in die Strach­e, Gudenus, Dornaue­r und Co. in ihrer übersteigerten Selbstwahrnehmung geradezu zwangsläufig stolpern müssen, nur um daraus ohn­e Erkenntnisgewinn herauszusteigen und ins nächst­e zu tappen. Urkomisch, wenn Castañeda sein Alter Ego Veronika Schmiederer-Pechtl, Handarbeitslehrerin und Thermomix-Verkäuferin, über die größeren Zusammenhänge in der Welt philosophieren lässt oder den gestandenen Bürgermeister aus Hinterschlapfin­g gegen Drogen wettern und eine Lobeshymne auf den g'sunden Rauch anstimmen lässt. Und dass der Venet einfach kein Wintersport-Eldorado sein kann, liege am Namen, denn der müsse schon Piz Rui­n oder zumindest Platterhorn heißen. Über das und viel, viel mehr durfte man an vier ausverkauften Abenden im Landecker Pub Zone 82 unter dem Motto „Gröstl, Schmanker­l & Schmarrn 2019" herzlich lachen. (hau)