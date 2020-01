Millionen für große Vorhaben

Die vom Lienzer Gemeinderat beschlossenen Vorhaben für das heurige Jahr verursachen Ausgaben in Millionenhöhe. Straßenbaumaßnahmen belaufen sich auf 1,77 Mio. Euro. Das Mobilitätszentrum Lienz erhält einen Kostenzuschuss von 700.000 Euro. Für den Ausbau der Schneeerzeugungsanlage am Zettersfeld zeichnet die Stadt Aktie­n in Höhe von 400.000 Eur­o. 971.000 Euro sind für Arbeiten an der Kanalisation vorgesehen, die größten Brocken dabei sind die Sanierung des Altbestandes sowie die Erschließung in der Mienekugel zu jeweils 400.000 Euro an veranschlagten Kosten. Rund um das Schulzentrum Nord kommt die Sanierung in Fahrt. 170.000 Euro legt die Stadt für den Eintritt in einen wettbewerblichen Dialo­g und die Projektierung bereit. Am Städtischen Friedhof werden neue Urnennischen errichtet, Kostenpunkt: 300.000 Euro. (bcp)