Mehr zum Thema

Wien – Das Kabinett der offenbar ins Haus stehenden türkis-grünen Regierung nimmt Gestalt an. Am Mittwoch bestätigten sowohl die ÖVP als auch die Grünen weitere Personalentscheidungen. Karl Nehammer wird Innenminister, Klaudia Tanner (beide ÖVP) übernimmt das Verteidigungsministerium, hieß es. Weiters soll Alexander Schallenberg Außenminister bleiben. Der Grüne Rudi Anschober soll Sozialminister werden. Die Minister im Porträt:

Karl Nehammer – Ein Stahlhelm für die Herrengasse

Die niederösterreichische ÖVP kehrt durch die Hintertür in die Herrengasse zurück, und das in Gestalt eines Wieners. Karl Nehammer, aktuell Generalsekretär der Volkspartei, verdiente seine ersten politischen Sporen in St. Pölten, scheiterte später als Wahlkampfmanager von Andreas Khol, führte dann aber Sebastian Kurz als Parteimanager wieder zurück ins Kanzleramt.

Eigentlich wäre es logischer gewesen, würde Nehammer das Verteidigungsressort anführen. Denn dem Heer ist der 47-Jährige eng verbunden, diente er doch nach dem Präsenzdienst für einige Jahre sogar als Berufssoldat und brachte es zum Leutnant. Dem Innenressort näher war schon seine Frau, Mutter der beiden gemeinsamen Kinder, die unter Minister Wolfgang Sobotka (ÖVP) unter anderem als Pressereferentin diente.

Karl Nehammer (ÖVP) wird Innenminister. © APA

Dem Thema innere Sicherheit widmete sich Nehammer freilich in letzter Zeit durchaus intensiver. Als Efgani Dönmez den ÖVP-Klub verlassen musste, übernahm er als Integrations- und Migrationssprecher und verteidigte dabei gerne wortreich und üblicherweise in für ihn typischer höherer Lautstärke den türkis-blauen Kurs. Mediensprecher war er - für einen Generalsekretär nicht selten - schon davor.

Sein Einzug in die Parteizentrale war für den Schwiegersohn von TV-Legende Peter Nidetzky, der einen Lehrgang in politischer Kommunikation an der Donau Uni abschloss, ein recht flotter. Als er den verkorksten Hofburg-Wahlkampf Khols übernahm, kannten ihn nur Insider, vor allem solche aus Niederösterreich. Dort diente Nehammer der ÖVP als Kommunalreferent, war damit enger Mitarbeiter des Landesgeschäftsführers Gerald Karner, der wie die neue Verteidigungsministerin Klaudia Tanner aus der Schule Ernst Strassers im Innenressort stammt.

Karriere machte Nehammer, der sich mittlerweile in der Hietzinger ÖVP als Bezirksparteiobmann engagiert, letztlich im Arbeitnehmerbund. August Wöginger machte ihn dort zu seinem Generalsekretär, als er selbst zum Obmann aufstieg. Nach der vergangenen Wahl ging es den nächsten Schritt nach oben ins Generalsekretariat der Bundespartei. Dort gilt er zwar nicht als Mastermind des türkisen Erfolgslaufs, aber als fleißiger und folgsamer Weggefährte des Parteiobmanns.

Seine neue Aufgabe wird jedenfalls ungleich delikater. Spätestens Herbert Kickl (FPÖ) hat als Innenminister gegen seine Vorgänger kampagnisierend dafür gesorgt, dass gegenüber VP-Innenministern, umso mehr mit besten Beziehungen nach Niederösterreich, eine gewisse Reserviertheit vorhanden ist. Nehammer kann sich schon jetzt darauf einstellen, dass der freiheitliche Klubchef bei jeder Gelegenheit von vermeintlichen Vertuschungen und Umfärbungen berichten wird. Andererseits wird sich der Innenminister, der einen harten Migrationskurs vollziehen soll, wohl auch dann und wann mit dem Grünen Koalitionspartner herumschlagen müssen, wenn er rhetorisch oder auch faktisch die Grenzen allzu dicht halten will.

Zur Person: Karl Nehammer, geboren am 18. Oktober 1972 in Wien, verheiratet, zwei Kinder. 2016-2018 Generalsekretär des ÖAAB, seit 2017 Abgeordneter zum Nationalrat, seit 2018 Generalsekretär der ÖVP.

Klaudia Tanner – Die Bundesheer-Bäuerin

Ob es jetzt schwieriger war, als erste Frau Direktorin des niederösterreichischen Bauernbunds oder erste Verteidigungsministerin zu werden, sei dahin gestellt. Geschafft hat Klaudia Tanner jedenfalls beides. Ganz neu ist das Regierungsgeschäft für die bisherige niederösterreichische Landtagsabgeordnete nicht. Sie diente schon im Kabinett von Innenminister Ernst Strasser (ÖVP).

Ganz überraschend ist es nicht, dass die Wahl von Sebastian Kurz auf die 49-jährige Niederösterreicherin fiel. Schon 2017 galt sie als Anwärterin auf den Job, der dann aber der FPÖ zufiel. Auch als Innenministerin war die verheiratete Mutter einer Teenager-Tochter schon dann und wann einmal im Gespräch. Geschadet haben wird wohl auch nicht, dass sie mit Kanzlerberater Stefan Steiner verschwägert ist.

Aufgewachsen ist Tanner am elterlichen Bauernhof im Bezirk Scheibbs, wo man sich auch der Imkerei widmet. Die Tochter half nicht nur am Hof mit, sondern ging nebenbei einer klassischen Bildungskarriere nach. Der AHS-Matura folgten Jus-Studium, Gerichtsjahr und ein erster Kontakt mit dem Bauernbund als Rechts-und Sozialreferentin.

Klaudia Tanner (ÖVP) wird Verteidigungsministerin. © …VP

Nach ihren zwei Jahren im Strasser-Kabinett, das für alle dort Tätigen eine harte, aber lehrreiche Schule war, wechselte Tanner für einige Jahre zu Kapsch, um 2010 in den Bauernbund heimzukehren. 2011 war sie dann als Direktorin im Amt, nebenbei auch als Gemeinderätin in ihrem Wohnort Gresten aktiv. Nach der vergangenen Landtagswahl zog Tanner in den niederösterreichischen Landtag ein. Schon ein Jahr davor war die Vertraute von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zur stellvertretenden Vorsitzenden der niederösterreichischen Volkspartei gewählt worden.

Dass der Job schon bisher nicht unbedingt familienfreundlich war, gestand die künftige Ministerin in einem NÖN-Interview durchaus ein: „Spielerisch einfach ist das aber nicht. Wer das behauptet, der sagt nicht die ganze Wahrheit.“ Bleibt Zeit, gibt sich die nach eigenem Bekunden Schnitzel-Liebhaberin gerne sportlichen Freuden hin, Skifahren und Schwimmen führt Tanner, die ihre Kommunikationsfähigkeiten innerhalb der ÖVP auch schon als Moderatorin übte, ebenso als Hobbys an wie Tanzen.

Mit ihrem neuen Ressort hatte sie bisher nicht gerade viel Kontakt. Im Landtag befasste sie sich schwerpunktmäßig mit Themen wie Kultur, Verfassung und Gesundheit. Freilich war das bei Ursula von der Leyen auch nicht so viel anders, als sie das Amt als Verteidigungsministerin in Deutschland antrat. Und immerhin ist die mittlerweile EU-Kommissionspräsidentin. Freilich, dieser Weg ist für Tanner noch ein weiter, erbt sie doch ein finanziell ausgehungertes Heer, dem sie nun auch noch neue Flieger beschaffen soll - ein nicht nur in Österreich in jeder Hinsicht delikater Vorgang.

Zur Person: Klaudia Tanner, geboren am 2. Mai 1970 in Scheibbs, wohnhaft in Gresten, veheiratete Mutter einer Tochter. Abgeschlossenes Jus-Studium, 1996–2001 Rechts- und Sozialreferentin beim niederösterreichischen Bauernbund, seit 2011 dort Direktorin. 2001-2003 Mitglied des Kabinetts von Innenminister Ernst Strasser, 2003-2010 Tätigkeit bei Kapsch, seit 2017 Obfrau-Stellvertreterin in der NÖ ÖVP, seit 2018 Abgeordnete zum niederösterreichischen Landtag.

Rudi Anschober – Schwarz-Grün-Pionier mit langer Koalitionserfahrung

Rudi Anschober hat im künftigen Regierungsteam die längste Erfahrung mit einer Koalition von ÖVP und Grünen - zwölf Jahre lang währte die weitgehend friktionsfreie Partnerschaft in Oberösterreich. Als die Grünen gerade aus dem Nationalrat geflogen waren und in der Bundespolitik kaum mehr vorkamen, brachte er es mit seiner Initiative für Asylwerber in Lehre zu österreichweiter Beachtung.

Jetzt wechselt der passionierte Umweltpolitiker schon wieder das Metier, die Sozialpolitik fällt in die Hände des 59-Jährigen, plus der Gesundheit, letzteres angesichts der zersplitterten Kompetenzen ein undankbares Ressort. Dazu verliert das Ministerium die Arbeit, was Anschober wohl zu so manchem Kompromiss mit Neo-Amtskollegin Christine Aschbacher (ÖVP) zwingen wird. Seine größte Aufgabe wird sein, ein zukunftsträchtiges Pflegekonzept auf den Weg zu bringen.

Rudi Anschober (Grüne) wird Sozialminister. © APA

Anschober wurde von seinem Anti-Atom-Engagement in die Politik getrieben. Seit den 1980ern ist der gelernte Volksschullehrer politisch aktiv, 1990 zog er in den Nationalrat ein. In Oberösterreich war er u.a. Landtags-Klubobmann und Landessprecher. 2003 schmiedete er mit Josef Pühringer den österreichweit ersten schwarz-grünen Pakt auf Landesebene, er selbst wurde dadurch Umwelt-Landesrat.

Zwölf Jahre lang übte er dieses Amt als Junior-Koalitionspartner aus, in dieser Zeit hatte er auch die Energieagenden über und widmete sich stark der Energiewende. 2015 ging sich Schwarz-Grün wegen der Verluste der ÖVP - die Grünen hatten sogar dazugewonnen - nicht mehr aus. Seither ist Anschober nur mehr dank des von den Grünen so ungeliebten Proporzsystems Mitglied der Landesregierung. Sein Umweltressort wurde um die Agenden der Energie beschnitten, Schwarz-Blau hat die Ziele in Sachen Energiewende zurückgeschraubt.

Dafür betreute Anschober nun zusätzlich den Asyl- und Integrationsbereich. Um diese Aufgabe hatte er sich weder gerissen noch damit gerechnet, sie zu erhalten. Als Grüner in einer schwarz-blauen Landesregierung werde man bei dieser Thematik wohl keinen leichten Stand haben, meinte damals so mancher - vermutlich auch Anschober selbst. Aber er hat nach einer ersten Schockstarre beschlossen „den Stier bei den Hörnern zu packen“, wie er selbst sagte.

So hat er in der Materie seine zweite Bestimmung gefunden. Als Gründer der überparteilich angelegten Initiative „Ausbildung statt Abschiebung“ hat Anschober Sympathisanten unterschiedlicher politischer Lager um sich geschart, darunter auch einige prominente Wirtschafts- und ÖVP-Vertreter. Seinem künftigen Regierungspartner Sebastian Kurz warf er lange Gesprächsverweigerung in dieser Sache vor. Mittlerweile hat die ÖVP ihren Kurs etwas korrigiert und abgelehnte Asylwerber dürfen ihre Lehre zumindest abschließen.

Anschober gilt als arbeitswütig und ist ein Selbstvermarktungsprofi, greift aber selten allzu tief in die Populismus-Kiste. Er kann in Oberösterreich auf höhere Bekanntheitswerte als so mancher Landesregierungskollege anderer Couleur verweisen. Für seine grünen Weggefährten war es lange Zeit schwierig, sich neben dem politischen Alleinunterhalter zu positionieren. Nach einer Burn-out-bedingten Auszeit 2012 trat der dem Realo-Flügel zugerechnete Anschober aber schließlich doch kürzer, gab die Parteispitze ab und war in erster Linie Landesrat. Dennoch blieb er für viele das Gesicht der oberösterreichischen Grünen.

Der Italien-Fan ist ein leidenschaftlicher Hobby-Gärtner, liest und kocht gerne - am liebsten bio und „flexitarisch“, also fleischarm. Ausgleich findet er beim Laufen oder bei Spaziergängen. Privat ist er mit einer Journalistin und Autorin liiert. Das Paar hat einen Hund, der seinen Halter in den vergangenen Wochen oft zu den Koalitionsverhandlungen nach Wien begleitet hat, und mehrere Katzen - im Hause Anschober hat man also Erfahrung mit schwierigen Koalitionen.