Lindvik triumphiert in Garmisch, ÖSV-Adler enttäuschen

Garmisch-Partenkirchen — Österreichs Skispringer haben beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen erneut keine Sternstunde erlebt. Beim Sieg von Überraschungsmann Marius Lindvik aus Norwegen vor dem deutschen Lokalmatador Karl Geiger spielten die ÖSV-Springer nur Nebenrollen mit Daniel Huber als Bestem (6).

Stefan Kraft (13.) und Philipp Aschenwald (25.) erlebten auf der Olympiaschanze entscheidende Rückschläge im Kampf um die Gesamtwertung der Vierschanzentournee. Die Chance auf einen ÖSV-Stockerlplatz bei der 68. Auflage ist vor den zwei Heimbewerben in Innsbruck und Bischofshofen nur noch gering.

Ryoyu Kobayashi behielt vor 21.000 Zuschauern in Bayern die Führung und damit weiter alle Trümpfe für eine Titelverteidigung in der Hand. Der Japaner verpasste aber die historische Chance, als erster Springer sechs Tournee-Bewerbe in Folge zu gewinnen. Zur Halbzeit liegt Kobayashi 6,4 Punkte vor Geiger und 8,6 vor dem erneut drittplatzierten Polen Dawid Kubacki.