„Vorspringer schliefen auf Hotelflur“: Tournee-Macher entschuldigten sich

Garmisch-Partenkirchen — Die Skisprung-Organisatoren der 68. Vierschanzentournee haben sich für Pannen in den vergangenen Tagen entschuldigt. Pressechef Ingo Jensen sagte stellvertretend für das Organisationskomitee am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen: „Es ist nicht die Art und Weise, wie die Tournee die Sportler behandeln sollte. Wir müssen uns verbessern. Entschuldigung, so etwas sollte nicht wieder vorkommen."