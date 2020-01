Tour zu Pfoner Kreuzjöchl und Seeblesspitze: Einmal etwas Neues

Navis –Wer nach Skitouren im Wipptal sucht, findet im Navistal mit Sicherheit etwas. Von schwierig bis leicht, von steil bis eher flach, von sonnig bis schattig – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Minus 11 Grad am Morgen zeigte das Thermometer zuletzt ganz hinten in Navis an. Gut, dass wir uns bereits am Vortag für einen Aufstieg auf der Sonnenseite entschieden hatten. Zwar mag dort die Schneequalität etwas schlechter sein, dafür bleiben Nase und Finger von der Kälte halbwegs verschont. Und so führte diese Woche unsere Tour zuerst hinauf zum Pfoner Kreuzjöchl (2638 m), anschließend zur Seeblesspitze (2628 m). Zwei Ziele mit eigentlich identischem Aufstieg. Zumindest bis zum Verbindungsgrat der beiden Spitzen. Erst dort trennen sich nämlich die Wege.

Links befindet sich das Kreuzjöchl, rechts zeigt sich pyramidenförmig die Seeblesspitze, bei Einheimischen besser als „Seablesspitz“ bekannt. Vorweggenommen: Während das Pfoner Kreuzjöchl als mittelschwierige Skitour eingestuft werden kann, fordert die Seeblesspitze etwas mehr. Deutlich mehr sogar, sie ist somit nur bergerfahrenen Skitourengehern zu empfehlen. Skitechnisch muss man sattelfest sein (vor allem für die Abfahrt vom Gipfel), der Aufstieg über den Westgrat (Ski am Rucksack) ist ausgesetzt und beinhaltet auch Kletterpassagen. Steigeisen oder Grödel sind momentan definitiv kein Fehler auf dem abgeblasenen und harten Terrain. Ein Abgang in Richtung Norden wäre wohl fatal.

Die letzten Meter hinauf zur Seeblesspitze haben es allerdings in sich. © flex

Während die Tour zum Kreuzjöchl in jedem Tourenführer abgedruckt ist, findet man eine Tourenbeschreibung hinauf auf die Seeblesspitze von Navis aus eigentlich nicht. Wenn die Seeblesspitze im Winter begangen wird, dann eher vom Arztal aus.

So kommt man hin: Die Tour startet bei den Grünhöfen in Navis. Parkplätze (drei Euro) gibt es dort genügend, zumal dieser Ausgangspunkt auch als Parkplatz der Rodelbahn zur Peeralm gilt. Ein Stück folgen wir der Rodelbahn, bald zweigen wir nach links ab und folgen der Spur, gelegentlich etwas steiler, hinauf bis zur Waldgrenze. Mitunter könnten im Wald einige Passagen etwas rutschig sein.

Oberhalb der Waldgrenze geht’s in der malerischen Kulisse der Bergwelt vorerst flach weiter – entlang eines Windzaunes, schön kupiert in Richtung Norden. Bereits von hier ist die Seeblesspitze rechts zu sehen, links am Kamm befindet sich das Kreuzjöchl. Es wird wieder etwas steiler. In einigen Spitzkehren bringen wir eine kleinere Steilstufe hinter uns. Wiederum etwas flacher geht’s in Richtung Grat weiter. Noch einmal eine kleine Spitzkehrenpassage und wir stehen bei der Abzweigung. Rechts führt der Grat hinüber zum Gipfelanstieg der Seeblesspitze, links hinauf zum Pfoner Kreuzjöchl.

Geöffnet hat die Peeralm, die Rodelbahn ist in gutem Zustand. © flex

Die Zeit drängt nicht, warum also nicht beide Gipfel? Das Wetter ist immerhin perfekt mit wolkenlosem Himmel. Ohne Schwierigkeiten stehen wir in zehn Minuten beim Metallkreuz des Pfoner Kreuzjöchls. Der Anstieg zur Seeblesspitze gestaltet sich schon etwas schwieriger, wobei der erste Teil des Kammes noch relativ einfach geht. Dann wird es alpiner und „knackiger“. Anspruchsvoller deshalb, weil der Gipfelaufbau momentan ziemlich abgeblasen, glatt und hart ist. Bei besserer Schneeauflage wäre der Anstieg wohl leichter, aber ob der steilen Passage mit bis zu 40 Grad auch lawinengefährdeter. Entlang des Westgrates und mit den Ski am Rucksack führt der Aufstieg weglos nach oben, teilweise über Felspassagen. Im oberen Teil dreht die Route kurzfristig auf die Nordseite und hier muss man absolut trittsicher und schwindelfrei sein.

Geschafft. Das zweite Ziel ist auch erreicht. Während am Pfoner Kreuzjöchl noch immer Tourengeher zum Gipfelkreuz pilgern, stehen wir auf der Seeblesspitze ganz alleine oben. Zwar sind uns Tourengeher gefolgt, der Gipfelanstieg war einigen dann aber wohl doch zu viel. Der anfänglich lästige Wind ist mittlerweile etwas eingeschlafen und wir können in Ruhe das Panorama in Richtung Olperer genießen.

Es geht zurück. Über die wirklich sehr steile Südwestflanke rutschen wir einige Passagen runter, bevor wir von der Scharte in unberührtem Pulverschnee unsere Spuren in die weiße Pracht ziehen. So lange, bis wir auf die Abfahrtsspuren treffen, die vom Pfoner Kreuzjöchl herunterführen. Diesen folgen wir bis hinunter zur Grünbergalm und weiter in Richtung Grünbergtal. Vorsicht: Gleitschneegefahr. Einige Schneemäuler sind offen.

Vom Tal führt ein Forstweg hinaus in Richtung Aufstiegsroute. Wir queren aber links hinaus, folgen dort den Spuren durch den Wald und kommen direkt bei der Peeralm heraus. Diese ist geöffnet und es ist richtig was los. Familien mit Kindern sind zum Rodeln auf die Alm gekommen und genießen bei herrlichem Sonnenschein den Wintertag.