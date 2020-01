Grünes Licht für Kraftwerk: Etappensieg in Tumpen

Umhausen –Das Kraftwerks-projekt Tumpen/Habichen an der Ötztaler Ache ist seit Jahren umstritten, 2008 wurde erstmals um die wasser- und forstrechtliche Bewilligung angesucht. Seither durchlief das Genehmigungsverfahren bereits fast alle verwaltungsrechtlichen Instanzen. Zugleich wurde das Kraftwerks­projekt mehrfach abgeändert. Mehr als 60 Millionen Euro will die Ötztaler Wasserkraft GmbH in das Kraftwerk investieren. Daran sind die Gemeinden Oetz und Umhausen, der Landesenergieversorger Tiwag sowie ein privater Unternehmer beteiligt. Im Juni 2017 hat der Verwaltungsgerichtshof den Wasserrechtsbescheid gekippt, das Landesverwaltungsgericht musste erneut nach einem Ermittlungsverfahren entscheiden. Kurz vor Weihnachten bestätigte das Gericht den Wasserrechtsbescheid des Landes für das 2015 modifizierte Vorhaben.