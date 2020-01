Neue Bodenaushubdeponie am Fernpass für Wirtschaft unverzichtbar

Dem widerspricht nun der Tiroler Standortanwalt (StoA) in Person von Stefan Garbislander dezidiert. Der Leiter der WK Reutte, Wolfgang Winkler, hat die Anwaltschaft, die bei der Wirtschaftskammer Tirol bei UVP-pflichtigen Verfahren aktiv wird, eingeschaltet. Auch wenn am Fernpass eine UVP kein Thema war, will Garbislander dem öffentlichen Interesse eine Stimme geben. Zweifellos bestehe ein gewisser Zusammenhang zwischen genereller Bevölkerungsentwicklung und der Bautätigkeit. Aber die Schlussfolgerung der Umweltanwaltschaft, dass keine „explosionsartige“ Bevölkerungszunahme im Bezirk Reutte zu erwarten sei und daher kein Bedarf an einer weiteren Bodenaushubdeponie bestehe, zieht Garbislander stark in Zweifel. „Auch bei konstanter Bevölkerung nimmt der Bedarf an Wohnraum durch den Trend zu generell kleineren Haushaltsgrößen und damit der Haushalte zu. Zudem beschränkt sich die Bautätigkeit nicht nur auf den Bereich des Wohnbaus, sondern erstreckt sich auch auf die Errichtung von Gewerbebauten sowie Infrastruktureinrichtungen“, sagt Garbislander.