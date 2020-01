Klassik von Paul Lewis: Elegant und geistreich

Innsbruck –Er ist ein Meister der feinen Nuancen, der technisch perfekt abgesicherten frischen Interpretation, die die Werke mit großer Klarheit häufig neu beleuchtet. Der Brite Paul Lewis gehört zu den führenden Pianisten der mittleren Generation und ist heuer die pianistische Zentralgestalt der Tiroler Festspiele Erl. Er spielt dort am Sonntag Beethoven und Schubert und am Montag Beethovens Diabelli-Variationen. Die standen auf dem Programm, als er vergangenen Mai bei Musik im Riesen den Klavierschwerpunkt eröffnete. Lewis war nicht zum ersten Mal beim Riesen und hat auch in Innsbruck konzertiert, es gibt also ein Wiederhören.