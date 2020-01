Millionenverlust für Universal: „Cats“ wird zum ultimativen Kinoflop

Die Universal-Produktion soll laut Branchen-Insidern allein 100 Millionen US-Dollar gekostet haben. In etwa die gleiche Summe soll in die weltweiten Marketing- und Vertriebsmaßnahmen gesteckt worden sein. In den USA hat Universal den Film zudem am Eröffnungswochenende bei vielen Kinobetreibern austauschen lassen.