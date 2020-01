Adler sammelten neue Energie für den Bergisel

Von Benjamin Kiechl

Leutasch – „Aufstehen und Krönchen richten“, heißt es wieder einmal für Österreichs Skispringer. Nach dem dritten verpatzten Neujahrsspringen in Serie schossen sich die ÖSV-Adler gestern am letzten Tournee-Ruhetage den Frust von der Seele. Beim Eisstockschießen in der Leutasch, wo kein Wölkchen den blauen Himmel trübte, sah die Skisprung-Welt gleich wieder anders aus. „Der Auftakt ins Jahr 2020 ist ziemlich in die Hose gegangen. Eine bittere Pille. Es tut gut, das Ganze sacken zu lassen und sich wieder neu zu sammeln“, sagte Cheftrainer Andreas Felder, der so wie seine Athleten Garmisch-Partenkirchen hinter sich lassen möchte. Die Gegenwart heißt Innsbruck, dort geht es heute (14 Uhr/live ORF eins) mit der Qualifikation weiter.

Stefan Kraft hoffte, für den Tournee-Endspurt „richtig fit“ zu werden. „Vor dem Springen werde ich meinem Körper sagen, dass es noch einmal vier Tage rund geht“, sagte der Salzburger, dessen Gesundheitszustand sich laufend bessert. Den 3:2-Sieg von Team Tirol im Eisstockschießen über Salzburg konnte aber auch er nicht verhindern. Die Brettl­jause im Anschluss ließ der Ex-Tourneesieger so wie seine Teamkollegen aus. Schmecken würde dem 26-jährigen Pongauer ein Heimsieg. „Das wäre schon ein Traum, aber ich höre ja nicht nächstes Jahr auf.“ Den Tournee-Gesamtsieg muss er nach Platz 13 in Garmisch abschreiben. „Kobayashi und Geiger sind echt super in Form, die werden nicht mehr zu biegen sein.“

Der Stubaier Gregor Schlierenzauer kommt als letzter österreichischer Bergisel-Sieger in sein Wohnzimmer zurück, in dem er 2010 und 2013 emotionale Triumphe feierte. Auch er fühlt sich mehr und mehr gesund. Eine gewisse Nervosität sei vor den Heim-Bewerben vorhanden, denn „das ist menschlich“. Sein Ziel sei, endlich nicht mehr kopfschüttelnd durch den Zielraum zu fahren, sondern die Faust zu zeigen. „Die Idee ist im Kopf, es fehlt an der Umsetzung.“

Mit einem Lächeln am Eis stand gestern der Zillertaler Philipp Aschenwald, der nach Quali-Platz zwei beim Neujahrsspringen nicht über Platz 25 hinauskam. „Manche haben sich vielleicht mehr erwartet, aber für mich überwiegt das Positive“, sagte der 24-Jährige, der erst seine zweite Tournee in Angriff nimmt. Der Bergisel zähle zu seinen Lieblingsschanzen. „Auch bei der WM (Platz 13, Anm.) bin ich damit gut zurechtgekommen.“ Neben seinem Skiclub erwartet „Aschi“ viele Verwandte und Bekannte aus dem Zillertal. „Ich habe eine große Familie!“