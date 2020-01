Hintertuxerhof ist Tirolsieger bei Kinderhotels

Das oberösterreichische Urlaubsportal www.kinderhotel.info mit Sitz in Friedburg zeichnete die beliebtesten 50 Familienhotels mit dem „kinderhotel.info Award 2020" aus. Zur Auswahl standen diesmal 760 Hotels aus 17 europäischen Ländern. Vier Betriebe aus dem Bezirk Schwaz schafften es in die Top 50, darunter auch der Platz 1 in Tirol: das Kinder- & Gletscherhotel Hintertuxerhof. Seit über 50 Jahren im Besitz der Familie Kofler, haben sich Christian und Agnes Kofler ab dem Jahr 2000 auf Familien spezialisiert. Der Hintertuxerhof landete auf dem 8. Gesamtrang und österreichweit auf Platz 4. Auf Platz 11 im Gesamtranking und Platz 2 in Tirol schaffte es das Hotel Alpina in Fügen. Das Kinderhotel der Familie Kobliha bietet u. a. 80 Wochenstunden Kinderbetreuung, Teenie-Lounge sowie die Fun-Zone mit neuer Bowlingbahn. Weiters wurden im Bezirk Schwaz ausgezeichnet: Aktiv- & Wellnesshotel Bergfried, Tux (Platz 17) und Familienparadies Sporthotel Achensee in Achenkirch (Platz 39). (TT)