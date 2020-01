Gutachten für Bebauungsplan hat Nachspiel in Thaur, Land soll prüfen

Thaur –Der politische Friede in Thaur ist massiv gestört. Die knappe Entscheidung für einen umstrittenen Bebauungsplan für die Verkehrserschließung eines Bauvorhabens zieht Kreise. Für den grünen Gemeindevorstand Josef Bertsch wurde sie auf Basis von falschen Informationen gefasst, weil ein negatives Gutachten im Beschluss­antrag für den Gemeinderat anders dargestellt worden sei. Gestern hat er nicht nur die Gemeindeabteilung des Landes über diese Vorgangsweise informiert, sondern auch die Gemeindeaufsicht in der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck davon in Kenntnis gesetzt. „Es geht darum, wie die Entscheidung vorbereitet wurde“, betont Bertsch. Bürgermeister Christoph Walser weist die Kritik entschieden zurück, für ihn seien die vom Raumplaner geforderten Voraussetzungen noch vor der Gemeinderatssitzung geschaffen worden.