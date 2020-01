Notfallmedizin in Osttirol: “Es muss sich etwas ändern, bevor etwas passiert“

Von Christoph Blassnig

Lienz, Matrei i. O., Sillian –Bis Ende Jänner will das Land eine Evaluierung der medizinischen Versorgung im Bezirk Lienz abgeschlossen haben. „In Bezug auf die Neuvergabe des Rettungsdienstes 2020 werden alle Notarztsysteme in ganz Tirol detailliert analysiert“, teilt Herbert Walter von der Abteilung Zivil- und Katastrophenschutz im Amt der Tiroler Landesregierung auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung mit. „Ob es Änderungen bedarf, wird im Laufe des Frühjahres entschieden.“

Änderungen verlangt jedenfalls Gernot Walder, Obmann des Notarztverbandes Osttirol, eindringlicher denn je. Gleichwohl Herbert Walter nach wie vor „höchste Zufriedenheit betreffend die Qualität der medizinischen Versorgung“ in den Notarztbereichen Defereggental und Pustertal (wo der Verband noch tätig ist, das Iseltal dagegen mussten die niedergelassenen Mediziner am 2. Mai 2019 auf großen politischen Druck hin aufgeben) ausdrückt, bekräftigte Walder gestern seinen Unmut. Das Land habe seit Monaten weder auf schriftliche Eingaben des Verbandes reagiert noch angefallene Kosten für die Notarztversorgung im Defereggental, Pustertal, Villgratental und Tiroler Gailtal erstattet. Der Notarztverband hatte nämlich im November rechtzeitig vor dem Eintreten der katastrophalen Niederschläge mit darauffolgenden Sperren Notärzte in allen Tälern stationiert. Obwohl die Bevölkerung tagelang von der Außenwelt abgeschnitten war, bewältigten die Mediziner vor Ort Einsätze. Funkgeräte an Autobatterien oder eigenen Stromaggregaten sicherten die Kommunikation. Der Verband hatte seinen Ärzten dazu umfangreiche Medikamentenpakete für die Notfallversorgung geschnürt. „Diese Honorare habe ich vorfinanziert. Soll ich darauf sitzen bleiben?“, fragt Walder ungläubig. Das Land habe die Kosten für die notfallmedizinische Versorgung doch erst recht im Katastrophenfall zu tragen, verlangt der Arzt.

Schwierigkeiten scheint es nach wie vor im Iseltal zu geben, wo das Rote Kreuz sich seit Oktober um eine lückenlose Rund-um-die-Uhr-Versorgung bemühen muss. „Es wird zum nächtlichen Unfall im Iseltal kommen, während das Lienzer Notarzteinsatzfahrzeug im Kärntner Mölltal gebunden ist. Was dann?“, warnen Mediziner die Verantwortlichen. Anrufe von Patienten aus dem Iseltal erreichen den Notarztverband inzwischen nicht nur im Defereggental, sondern sogar im Villgratental, wo Walder seine eigene Praxis ohne Kassenstelle betreibt. „Die Menschen brauchen Hilfe und wenden sich in ihrer Not an uns, weil sie niemanden erreichen“, deckt Walder auf. Außerdem werde er immer wieder zu Notfällen in das Tiroler Gailtal bzw. Kärntner Lesachtal gerufen, weil auch dort weder ein Mediziner ansässig ist noch eine Dienststelle des Roten Kreuzes besteht.

Der Hubschrauber Martin 4 des Flugrettungsunternehmers Roy Knaus ist derzeit wieder in Matrei stationiert. © Brunner Images | Philipp Brunner