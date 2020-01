Erster Trailer: Justin Bieber startet Doku-Serie „Seasons“ auf YouTube

Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube.

In zehn Episoden wird demnach Biebers Weg zu seinem ersten Album seit dem Jahr 2015 nachgezeichnet. Zudem gebe es Einblicke in sein Privatleben, noch nie gesehenes Filmmaterial von seiner Hochzeit mit Model Hailey Baldwin sowie Szenen aus seinem Alltagsleben mit seinem innersten Zirkel. Bieber werde auch über die Höhen und Tiefen auspacken, die ein Leben in der Öffentlichkeit mit sich brächten.