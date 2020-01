Trumps Unterstützung für iranische Demonstranten "Krokodilstränen" für Regierung

Ganz anders sieht das die Oppositionsliste „Lebenswertes Mils“, die 2015 den Antrag für eine Volksbefragung in Mils eingebracht hatte. Für GV Christian Pittl und GR Ruth Plaikner ist klar, dass die Zeit für eine Entscheidung „noch nicht reif“ sei. So sei eine Variante weiter westlich, beim Brockenweg in Hall, völlig ausgeklammert worden. Dabei habe es für diese vor der Ära von BM Posch eine „fast euphorische Übereinstimmung“ gegeben. Und eine Spange sei umso wirksamer, je weiter westlich sie liege. Die Prüfung dieser Variante müsse daher nachgeholt werden. Ebenso fordert die Liste eine Verlängerung der Regionalbahn über die geplante Endstation in Rum hinaus.