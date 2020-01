Ladis und Serfaus werden heuer 800 Jahre alt

Heuer wird dieses Jubiläum groß gefeiert – nicht nur in Ladis, sondern auch in Serfaus. Laut dem verstorbenen Bezirks­chronisten Robert Klie­n wurde der Name der beiden Orte erstmals in einer päpstlichen Urkunde an das Kloster Marienberg im Vinschgau als „Laudes“ und „Sarvuu­s“ gemeinsam mit „Chunes“ (Kauns), „Flies“ (Fließ) sowie „Wennes“ (Wenns) vermerkt.