2019 sanken die Arbeitslosenzahlen noch – am stärksten in Tirol

„Nach drei Jahren sinkender Arbeitslosigkeit haben wir damit in etwa wieder das Niveau von 2013 erreicht“, kommentierte AMS-Vorstand Johannes Kopf die aktuellen Zahlen in einer Aussendung. Für das Jahr 2020 rechnet Kopf „mit einem moderaten Anstieg der Arbeitslosigkeit um 5.000 bis 10.000 Personen“.

Der AMS-Chef ist mit der Arbeitsmarktentwicklung in den vergangenen zwei Jahren zufrieden. „Nach dem so hervorragenden Jahr 2018 war auch 2019 ein mehr als lobenswertes für den österreichischen Arbeitsmarkt. Bei einem Beschäftigungswachstum von rund 55.000 Personen sank die Arbeitslosigkeit in Österreich entgegen der Prognosen das ganze Jahr über.“

Die Arbeitslosigkeit sank 2019 im Vergleich zum Jahr davor in allen Bundesländern und auch in allen relevanten Branchen. „Auffallend ist der so starke Baubereich mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit um mehr als 8 Prozent, mit ein Grund, warum die Männerarbeitslosigkeit mehr als doppelt so stark rückläufig war wie die der Frauen“, so Kopf.