Die Haie suchen nach einem Weg aus der Krise

Innsbruck –Auch außersportliche Gründe hätten dazu geführt, dass Clayton Beddoes seinen Trainerstuhl trotz eines Heimsiegs gegen Salzburg über dem Brenner räumen musste. Heute soll schon der 54-jährige Kanadier Greg Ireland (zuletzt beim HC Lugano aktiv) die Bozner Füchse als neuer Cheftrainer in der Tiwag-Arena dirigieren. Das letzte Treffen in der Bozner Eiswelle ging am 28. Dezember mit 7:0 an die Südtiroler. Das war eine von drei Pleiten, die die Haie zuletzt kassierten.