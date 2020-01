Justin Chambers verlässt nach 15 Jahren US-Serie „Grey‘s Anatomy“

Innsbruck –Judy Garland war „America’s Sweetheart“, schon mit 13 ein Star des Studiosystems, geformt nach den Sehnsüchten des Publikums – und, mehr noch, nach dem Willen des Studiobosses Louis B. Mayer. Mit Ende zwanzig, der Ruhm des „Zauberers von Oz“ und „Somewhere over the Rainbow“ war verblasst, galt Garland in Hollywood als kaum noch vermittelbar – und feierte ein Comeback nach dem anderen. Das schönste, George Cukors „A Star is Born“, brachte ihr 1955 den Golden Globe und eine Oscarnominierung. 1962 gewann sie für das Album „Judy at Carnegie“ den Grammy für die Platte des Jahres. 1968 sollte sie eine Reihe von Konzerten in Londoner Nachtclubs vor dem Bankrott retten. Verdient hatten an Garlands Erfolgen zumeist andere.