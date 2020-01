Ziele und Trends 2020: Reisen wird bunt und nachhaltig

Seit Donnerstag sind auch die Imster Sternsinger im Dienste der guten Sache unterwegs und ziehen durch die verschiedenen Stadtteile. Kinder, Jugendliche und Erwachsene — rund 150 Könige mit Begleitpersonen in 48 Gruppen — opfern ihre Freizeit, sind bis 6. Jänner im Stadtgebiet unterwegs und bitten um freundliche Aufnahme. Trotz dieser großen Zahl an freiwilligen Helfern ist es heuer nicht überall möglich, alle Haushalte zu besuchen. In größeren Wohnblöcken wird für mehrere Wohnungen auf dem Gang gesungen.