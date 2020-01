Mehr als die Hälfte Frauen: Das sind die Gesichter der neuen Regierung

Wien – Mit Ulrike Lunacek als Grüner Staatssekretärin ist das Team der ersten türkis-grünen Regierung Österreichs komplett – und erstmals sind die Frauen in der Bundesregierung in der Überzahl. Neun der 17 Posten (inklusive Staatssekretäre) sind weiblich besetzt, das macht fast 53 Prozent aus. Lässt man streng nach Gesetz die Staatssekretäre weg, ist die Quote – mit 53,3 Prozent – noch ein wenig höher.