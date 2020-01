Mehr Autonomie, Doppelpass kommt nicht mehr vor

Vielmehr bekennen sich die Koalitionspartner zur Wahrung der Schutzfunktion an der Seite Südtirols und zum Ausbau der Autonomie. Es sei, so heißt es, die gemeinsame Verantwortung Österreichs und Italiens, die eigenständige Entwicklung zu garantieren und in enger Abstimmung mit den Vertreterinnen und Vertretern der deutsch- und ladinischsprachigen Volksgruppen in Südtirol die Autonomie weiterzuentwickeln. Besondere Bedeutung kommt dabei der Wiederherstellung der seit der Streitbeilegungserklärung 1992 an Rom verloren gegangenen Zuständigkeiten zu, sofern die Einschränkungen nicht auf Unionsrecht zurückzuführen sind. (pn)