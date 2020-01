„Yummy“: Justin Bieber veröffentlicht erste Single seit vier Jahren

Los Angeles – Sänger Justin Bieber (25, „Sorry“) hat seine erste Single seit vier Jahren veröffentlicht. Das Lied „Yummy“ ist auch das erste Lied seines für dieses Jahr angekündigten fünften Studio-Albums. Auf Instagram postete Bieber am Freitag mehrere Bilder mit dem Namen seines neues Liedes. Das Video dazu soll am Samstag folgen.

Bieber redet in dem Video über die „Fehler“ seiner Vergangenheit und das, was er durchgemacht habe: „Ich bin der Meinung, dass dieses Album anders ist als die vorherigen – wegen der Phase, in der ich mich gerade in meinem Leben befinde.“ (APA/dpa)