Italien muss bei EURO 2020 wohl auf Jungstar Zaniolo verzichten

Die Arizona Coyotes haben am Donnerstagabend (Ortszeit) in Glendale in der National Hockey League (NHL) einen 4:2-Heimsieg über die Anaheim Ducks gefeiert. Der Kärntner Michael Grabner kam dabei erneut nicht zum Einsatz, weil der 32-Jährige nach dem Aufwärmen unmittelbar vor dem Match als einer von zwei überzähligen Spielern („scratch“) aus dem endgültigen 20-Mann-Kader gestrichen worden war.