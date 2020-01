Hochzeitsmesse, Disco, Eisklettern: Das ist am Wochenende los in Tirol

Der Rotaryclub Wörgl-Brixental hat auch heuer wieder zum Benefizkonzert in der Kirche in Brixen im Thale eingeladen. Gleich zu Beginn überreichte die derzeitige Präsidentin Ilse Knapp nach ihren Begrüßungsworten je einen Scheck über 2500 Euro an die Tafel Brixen und an Bürgermeister Ernst Huber für eine bedürftige Brixentalerin. Einen weiteren Scheck über 5000 Euro erhielt die Sonderschule Brixental zur Finanzierung eines Rollstuhls. In der Kirche waren zusätzliche Stühle aufgestellt worden, um die vielen Besucher des Konzerts unterzubringen. Zu Beginn sang Martin Locher einige nachdenkliche, selbst komponierte Lieder, bei denen er von David Mana auf der Gitarre begleitet wurde. Etwas frischer, rhythmischer und internationaler wurde es dann mit den Musikern Kurt Wieser, Christian Auer und David Mana von Brennholz. Zum Schluss standen schließlich alle vier Musiker beim Altar und begeisterten mit bekannten und beliebten Songs der österreichischen Popmusik. Auch der Erlös dieses Abends wird wiederum Bedürftigen in der Region zugutekommen. (be)