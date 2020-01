Trumps Unterstützung für iranische Demonstranten "Krokodilstränen" für Regierung

Für Vizebürgermeister Hannes Rauch (Volkspartei) jedenfalls darf es durchaus etwas weniger sein. Er will die Begegnungszone am Fischergries hinterfragen. „Ich sehe an dieser Stelle keinen Sinn mehr darin“, sagt Rauch. Es gehe ihm vor allem um die Sicherheit, da die motorisierten Verkehrsteilnehmer hier viel zu schnell unterwegs seien. „Das ist für Fußgänger gefährlich. Und wenn wir schon vom Klimaschutz in Kufstein reden, Shared Space heißt auch Stop-and-go-Verkehr. Wenn ich das aus Sicht des CO2-Ausstoßes bewerte, muss ich das hinterfragen. Da ist es besser, wenn man flüssig durchfährt. So gibt es weniger Schadstoffe. Shared Space hat sich auch nicht durchgesetzt“, weiß Rauch. Er kündigt daher einen entsprechenden Antrag auf Evaluierung an, den er bei einer der nächsten Gemeinderatssitzungen einbringen will.