Ziele und Trends 2020: Reisen wird bunt und nachhaltig

St. Leonhard, Umhausen –Fasnachtsfreunde haben im Bezirk Imst heuer ein großes Angebot: Am 2. Februar ist das Blochziehen in St. Leonhard, am 9. Februar das Schemenlaufen in Imst. Es folgen am 16. Februar die Fasnacht in Roppen und das Larchziehen in Umhausen sowie als Abschluss der Flitschelarlauf in Sautens am 23. Februar.