Causa Pelzmäntel: Weitere Betroffene in Tirol, Ruf nach Sammelklage

Normalerweise rieselt der Schnee vom Himmel. Im Ehrwalder Moos sind die Flocken in den letzten Tagen mangels Ausschüttung von oben dann doch etwas grobkörniger ausgefallen. Große Schneeklötze wurden durch das Streuwerk eines Miststreuers zerkleinert und auf einer Runde von 1,2 km aufgetragen. Der TVB Zugspitz Arena hat wieder vorgesorgt und ein großes Kunstschneedepot im Moos angelegt. Seit gestern ist die bei Gästen und Einheimischen beliebte Loipe angelegt und benutzbar. Weitere Loipen der Arena befinden sich auf der Ehrwalder Alm und in Berwang. Im ganzen TVB-Gebiet gibt es nur noch zwei (Schlepp-)Lifte, die nicht in Betrieb sind. (hm)