Trumps Unterstützung für iranische Demonstranten "Krokodilstränen" für Regierung

Erneut entwickelte sich in der vergangenen Gemeinderatssitzung am Montag eine Diskussion um Raumordnung, Bebauung und Widmungen in der Stadt Lienz. Auslöser war ein neues Bauprojekt in der Hochschoberstraße. Drei Baukörper, zwei davon verbunden, werden 40 Wohneinheiten bieten. Der Gemeinderat hat das Grundstück von Freiland in Wohngebiet umgewidmet.