Ziele und Trends 2020: Reisen wird bunt und nachhaltig

Die Asslinger Vereine Volkstanzgruppe, Freiwillige Feuerwehr, Schützen und Musikkapelle wechseln sich jährlich bei der Ausrichtung eines Balles in der Gemeinde ab. Erst zum dritten Mal zeichnet heute Abend die Volkstanzgruppe Assling für die Veranstaltung verantwortlich.

Die Volkstanzgruppe besteht seit dem Jahr 1973. Dank einer personellen Erneuerung vor einigen Jahren ist die Gruppe stolz, dass heute nur drei Mitglieder älter sind als 30 Jahre. „Wir sind mit unseren Tänzen viel unterwegs", erklärt Obmann Michael Peintner. In Nordtirol, Südtirol und in Kärnten besuchen die derzeit 23 Mitglieder regelmäßig Veranstaltungen. „Bei Festen, Kameradschaften, Heimatabenden oder auch Hochzeiten zeigen wir unsere traditionellen Tänze, ergänzt durch eigene Stücke. Neben dem Erhalt dieses Brauchtums sehen wir auch die Jugendarbeit in unserer Gemeinde als eine unserer Aufgaben", sagt Peintner.