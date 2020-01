Peek & Cloppenburg übersiedelt ab Herbst 2020 in den Sillpark

Die österreichischen Entsorgungsunternehmen wollen die Kreislaufwirtschaft in Österreich stärken und sehen sich dabei durch den von der EU verkündeten „Green Deal" gestärkt, wie der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) in einer Aussendung erklärt.

„Übergeordnetes Ziel ist und bleibt auch 2020 der Ausbau einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft, um Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen", erklärt VOEB-Präsident Hans Roth. Österreich belege zwar bei Sammelquoten von Papier, Glas, Metallen oder Verpackungen Spitzenplätze in der EU, hinkt aber bei Kunststoff hinterher. Hier erreicht Österreich nur eine Sammelquote von 25 Prozent, muss diese aber bis 2025 auf 50 Prozent verdoppeln. Um diese Menge zu erreichen, seien laut dem VOEB Investitionen in der Höhe von über 150 Millionen Euro, etwa in Sortieranlagen, nötig. Der Verband fordert von der neuen Regierung dafür Rechtssicherheit und langfristig stabile Rahmenbedingungen.