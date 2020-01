Paul Lewis im Erler Festspielhaus: Den Fantasien Flügel verliehen

Erl –Gedanken an eine Geliebte, der Mond, der halb von Wolken bedeckt am Himmel steht, oder doch ein Trauermarsch? Kaum eine Sonate von Ludwig van Beethoven hat derart viel Stoff für Spekulationen gegeben wie die in cis-Moll op, 27/2. Eines ist sicher: Die „Mondscheinsonate“, deren Beiname nicht vom Komponisten selbst stammt, steht für kompositorisch Neues. So wie die von Beethoven zuvor geschaffene „Schwester“ in Es-Dur Opus 27/1. Beide sind mit „Sonata quasi una fantasia“ bezeichnet und durchbrechen das bis dahin Komponierte. Während die Mondscheinsonate zur bekanntesten Sonate wurde, wird die Es-Dur-Sonate eher stiefmütterlich behandelt. Zu Unrecht, bietet sie doch reichlich Kontrast, besonders im rhythmischen Sinne. Der Alfred-Brendel-Schüler und mittlerweile zur absoluten Pianistenspitze aufgestiegene Paul Lewis stellte dieses Werk bei seinem Klavierabend im Rahmen der Erler Winterfestspiele an den Beginn des Programms. Noch mit leichten Konzentrationsproblemen, wie es schien, aber bereits andeutend, was im späteren Verlauf des Konzertes kommen sollte. Der Brite spielt Beethoven geradeheraus, ohne Schnörkel, mit einer selten gehörten technischen Finesse – auch bei der folgenden Fantasie in g-Moll.