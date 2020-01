Sex, Lügen und Video: “Stück Plastik“ in Innsbrucker Kammerspielen

Alberto Cirilo bringt „Eine Weihnachtsgeschichte" nach der gleichnamigen Erzählung von Charles Dickens im Festspielhaus Füssen als Musical auf die Bühne — am Freitag, den 10. Jänner. Warum eine Weihnachtsgeschichte erst nach Dreikönig zu sehen ist, hat mit der starken Belegung des Festspielhauses in der Ad­ventzeit zu tun. Schon seit drei Jahren muss die Cirilo School of Dance deshalb in den Jänner ausweichen. Nichtsdestotrotz ist der Abend schon fast ausverkauft. Nur noch Restkarten sind an der Abendkasse für den 18-Uhr-Termin zu bekommen. Für die Schülervorstellung gibt es keine freien Plätze mehr. Alberto Cirilo versucht inzwischen immer stärker, Darsteller und Sänger aus den Reihen der eigenen Tanzschüler und -schülerinnen, die über die Jahre schon in die Tausende gehen, einzusetzen. Beim aktuellen Musical mit fast 200 Tänzern sind sogar auffällig viele tragende Rollen mit Außerfernern und Außerfernerinnen besetzt. Den hartherzigen Kaufmann Ebenezer Scrooge spielt etwa Johannes Leismüller. Die Breitenwangerin Gaby Schwarzkopf zeichnete für die Produktions- und Regieassistenz verantwortlich. Rund 100 Musicalbegeisterte aus dem Bezirk Reutte werden auf der Bühne stehen. (hm)