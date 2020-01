Sex, Lügen und Video: “Stück Plastik“ in Innsbrucker Kammerspielen

HALLegro, das Orchester der Städtischen Musikschule Hall, lädt in kleiner Besetzung an gleich zwei Abenden zum Winterkonzert — nämlich am Freitag, den 24., und Samstag, den 25. Jänner, jeweils um 19 Uhr im Barocken Stadtsaal Hall. Unter der Leitung von Konzertmeister Behruz Pietsch wird das Orchester eine bunte Auswahl verschiedenster Musikstücke zur Aufführung bringen: Auszüge aus Georg Friedrich Händels „Wassermusik" oder Wolfgang Amadeus Mozarts berühmtes Konzert für Flöte, Harfe und Orchester stehen ebenso auf dem Programm wie Tangos oder Musik von Coldplay. Karten für beide Abende — zu 16 Euro (mit Ermäßigung 8 Euro) — sind im Sekretariat der Musikschule der Stadt Hall in Tirol sowie an der Abendkasse erhältlich. (TT)