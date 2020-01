Mehr zum Thema

Salzburg — Es ist ein aufgekratzt-wildes Gewusel im Salzburger Congress an diesem regnerischen Samstag. Ein deutlich bunteres Erscheinungsbild, als man es von den bis ins letzte Detail durchdesignten Parteitagen der politischen Mitbewerber kennt. Das fängt schon bei der Auswahl am Mittagsbuffet an und setzt sich beim vormittäglichen Stationenbetrieb fort: Wie man es von Tagen der offenen Tür an Schulen kennt, informieren dort Verhandler und Koordinatorinnen über die einzelnen Kapitel des Regierungsübereinkommens. Denn es gibt bei vielen Punkten im Koalitionspakt noch Erklärungbedarf. Ist der Preis für die Regierungsbeteiligung vielleicht doch zu hoch? Diese Frage wollen einige Delegierte noch vor der entscheidenden Abstimmung für sich beantwortet wissen. Mehr als 15 Gegenstimmen zum Koalitionspakt werden es letztendlich aber nicht.