Irak bis Gaza: Das sind die wichtigsten Verbündeten des Iran

Teheran, Washington, Bagdad – Der Iran droht den USA mit Vergeltung für die gezielte Tötung von General Qassem Soleimani, Kommandant der al-Quds-Brigaden und eine der wichtigsten iranischen Führungsfiguren. Teheran kann sich auf ein breites Bündnis alliierter Gruppen in mehreren Ländern des Nahen Ostens stützen. Soleimani selbst gilt als Architekt von Irans wachsendem Militäreinfluss in der Region. Es folgt ein Überblick über die wichtigsten Verbündeten der Islamischen Republik.

Nach der US-geführten Invasion 2003 haben vom Iran unterstützte Schiiten-Gruppen in dem Nachbarland immer mehr an Einfluss gewonnen. Es gibt im Irak mehrere Milizen, die vom Iran ausgebildet, ausgerüstet und finanziert werden. Aktuell dürften sie Zehntausende Kämpfer zählen. An der Seite von Soleimanis Einheiten waren diese Gruppen im Irak auch im Einsatz gegen den radikal-islamischen IS, einige von ihnen kämpften zudem im syrischen Bürgerkrieg aufseiten von Präsident Bashar al-Assad. Zuletzt stand im Irak vor allem die Miliz Kataib Hisbollah im Blickpunkt, deren Gründer Abu Ahdi al-Muhandis bei dem Angriff auf Soleimani ebenfalls getötet wurde. Zuvor hatten die USA schon Stellungen der Kataib Hisbollah angegriffen, als Reaktion darauf griffen aufgebrachte Iraker die US-Botschaft in Bagdad an.