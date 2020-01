Wahlkommission setzt katalanischen Regionalchef Torra

Bei dem Streit ging es unter anderem um eine gelbe Schleife, die als Zeichen der Solidarität mit inhaftierten Separatistenführern am Regierungssitz in Barcelona angebracht war. Die JEC hatte im März deren Entfernung gefordert, weil dieses politische Symbol nur einen Teil der Bevölkerung repräsentiere.

Die Entscheidung könnte auch Folgen für den amtierenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez haben, schrieb die Zeitung „El País“ am Abend: Der will sich nach der Neuwahl vom 10. November in den nächsten Tagen im Parlament von Madrid zum Regierungschef wählen lassen – und hatte sich dafür erst am Donnerstag die Unterstützung der größten katalanischen Separatistenpartei ERC gesichert. Diese könnte ihre Entscheidung nun überdenken. (APA/AFP)