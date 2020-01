1:3-Niederlage: Auch schwache Südtiroler waren für Haie gut genug

Von Tobias Waidhofer

Innsbruck — Lange führte der HCI im Derby gegen Bozen, um an Ende doch eine verdiente 1:3-Niederlage zu kassieren. Am Sonntag kommt Meister Salzburg, dann soll die fünfte Niederlage in Serie verhindert werden.

Trotz der leidigen Unserie hatten wieder knapp 1800 Eishockey-Freunde den Weg in die Tiwag-Arena gefunden. Und die treuen Fans — darunter auch einige lautstarke Tifosi aus Bozen — sahen zu Beginn ein Abtasten. Die Langeweile durchbrach in Minute sechs Jan Lattner, dessen energiegeladenes Solo beinahe zum 1:0 geführt hätte. Die Führung gelang dann aber auch bei einer fast vierminütigen Überzahl nicht. Bozen antwortete indes mit einer vergebenen Top-Chance von Colton Hargrove in Minute 13. Doch in der Folge saß mit James Arniel der nächster Südtiroler vier Minuten auf der Strafbank. Und diesmal fälschte Kapitän Tyler Spurgeon einen Boivin-Schuss zur viel umjubelten Führung ab.

Die Südtiroler, die in Abschnitt eins beim Debüt von Headcoach Greg Ireland ungewohnt schaumgebremst aufgetreten waren, übernahmen in Drittel zwei das Kommando. Einzig Lattner durchbrach den Dauerdruck mit einem erneuten Alleingang — der Tscheche verfehlte sein Ziel aber knapp. Den Haien schien in dieser Phase auch Kraft abhanden zu kommen. Doch irgendwie schafften es die Hausherren, ein Gegentor zu verhindern.

Auch im Schlussdrittel setzte sich die Nordtiroler Abwehrschlacht fort. Noch eine Zeit lang erfolgreich, letztlich aber vergebens. Dem hochverdienten Ausgleich durch einen Abstauber von Bardaro (51.) folgte nur eine Minute später das 1:2 durch Frank — ein doppelter Nackenschlag, von welchem sich die Pallin-Truppe nicht mehr erholen sollte. Auch weil Thörnberg fünf Minuten vor Schluss in Keeper Irving seinen Meister fand. Als das Haie-Tor im Finish leerstand, besorgte erneut Frank den Endstation zum 1:3. Im Haifischbecken ist kaum Besserung in Sicht.