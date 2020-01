Trumps Unterstützung für iranische Demonstranten "Krokodilstränen" für Regierung

Madrid/Barcelona – Der katalanische Regionalpräsident Quim Torra soll sein Amt abgeben: Die spanische Wahlkommission ordnete am Freitag an, dem Unabhängigkeitsbefürworter sein Mandat im Regionalparlament in Barcelona zu entziehen, womit er auch sein Amt als Regionalpräsident verlieren würde. Hintergrund ist ein Gerichtsurteil gegen Torra wegen „Ungehorsams“.

Torra hatte sich geweigert, Symbole der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung, die er unterstützt, vom Sitz der Regionalregierung in Barcelona zu entfernen. Torra sprach am Freitagabend von einem „neuen Staatsstreich gegen die katalanischen Institutionen“. Er werde sich mit allen möglichen Mitteln „gegen diese autoritäre und völlig illegale Entscheidung“ wehren, sagte er und kündigte für Samstag die Einberufung des katalanischen Regionalparlaments an. Rund tausend Unterstützer demonstrierten vor dem Sitz der Regionalregierung in Barcelona.