Die Wirtschaftsvertreter bewerten das erstmalige Regierungsprogramm der Volkspartei mit den Grünen überwiegend positiv. ÖVP-Wirtschaftsbundobmann NR Franz Hörl hat jedoch eine Restskepsis, was den grünen Parlamentsklub betrifft. „Deshalb ist die Pakttreue entscheidend. Was ausgemacht wurde, muss halten.“

Josef Hechenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer sieht im türkis-grünen Regierungsabkommen „wichtige Punkte“ verankert. So sei die Ausbezahlung von Fördermitteln gewährleistet. Außerdem liest Hechenberger aus dem Papier heraus, dass die Herkunftsbezeichnung von Lebensmitteln zum Teil verpflichtend wird. Hechenberger freut sich außerdem, dass der Bodenverbrauch in Österreich verlangsamt werden soll. „Ich gehe davon aus, dass die türkis-grüne Regierung fünf Jahre halten wird.“ Auf Landesebene habe sich ÖVP-Grün bewährt, auf Bundesebene werde sich das ebenso zeigen.

Beim ÖVP-Wirtschaftsbundobmann und Nationalrat Franz Hörl hielt sich die Begeisterung über die türkis-grünen Regierungsgespräche vorerst in Grenzen. Mit dem, was im Regierungsprogramm festgeschrieben ist, kann er aber gut leben. „Für mich war immer wichtig, dass die begonnenen Reformen wie die Steuerreform fortgesetzt werden. Das ist der Fall und im Sinne der Wirtschaft.“ Die politischen Bewährungsproben für Türkis-Grün stehen aber erst bevor. „Alles steht und fällt mit der grünen Pakttreue im Parlamentsklub. Ich hoffe, die grünen Mandatare sind sich ihrer Verantwortung bewusst.“

Die Bildungs- und Kulturlandesrätin Beate Palfrader führt in Tirol auch den ÖVP-Arbeitnehmerflügel an. Palfrader kritisierte Seite an Seite mit AK-Chef Erwin Zangerl türkis-blaue Vorhaben wie die Fusion der Sozialversicherung. Sie gilt, anders als Zangerl, als Fan von Türkis-Grün. „Das ist meine Wunschkoalition. Das funktioniert in Tirol gut und das wird auch im Bund klappen.“ Mit Bildungsminister Heinz Faßmann will Palfrader die Verlängerung von Schulversuchen aushandeln. Die Hoffnung auf eine gemeinsame Schule der 6- bis 14-Jährigen will sie nicht aufgeben und setzt hierbei auf die Grünen.