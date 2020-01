Spannung vor grüner Entscheidung über türkis-grüne Koalition

Salzburg, Wien – Die Grünen entscheiden heute, Samstag, über das Eintreten in eine Koalition mit der ÖVP. Am Wort ist der Bundeskongress, das höchste Gremium der Partei, mit mehr als 270 stimmberechtigten Delegierten. Selbst Kritiker, die sich an den großen Zugeständnissen etwa im Migrations- oder Sicherheitsbereich stießen, rechneten mit einem Ja in den Abstimmungen am Nachmittag.