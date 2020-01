Immer dem Stern nach: Wieder Tausende Könige in Tirol unterwegs

Innsbruck, Grinzens — Die Sternsinger bestehend aus den Heiligen Drei Königen Caspar, Melchior und Balthasar und dem Stern kennt in Tirol jedes Kind. Die Aktion läuft seit 1954 erfolgreich, auch wenn es in manchem Jahr schwieriger ist, genügend Kinder zu finden. Was aber motiviert junge Menschen, in den Ferien nicht auszuspannen, sondern etliche Kilometer in den Dörfern zurückzulegen?