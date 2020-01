Italien muss bei EURO 2020 wohl auf Jungstar Zaniolo verzichten

Der Berg­isel, das weithin sichtbare Wahrzeichen von Innsbruck, lieferte auch in diesem Winter wieder Gesprächsstoff: Es wurde im Hexenkessel im Laufe des zweiten Durchgangs aufgrund des trüben Wetters ziemlich finster. Wenige Minuten nach Ende des Wettkampfs brach die Dunkelheit herein.

„Später als 14 Uhr sollten sie das Springen besser nicht ansetzen", sagte ÖSV-Skispringer Daniel Huber und sprach stellvertretend für viele Athleten, die im zweiten Durchgang gefühlt im Dunkeln tappten. „Speziell in der Anlaufspur war es extre­m finster, ich hatte auch noch das falsche Brillenglas drin", erzählte Michael Hayböck, während Gregor Schlierenzauer als stolzer Tiroler meinte: „Zu einer der berühmtesten Sportstätten der Welt gehört ein Flutlicht dazu. Leider können wir es nicht einfach so bestellen."

Der Vorteil wäre, dass im Falle von schwierigen Windverhältnissen die Jury mehr Spielraum hätt­e, den Wettkampf durchzubringen. Doch der Wunsch nach einem Flutlicht am Bergisel zieht sich seit Jahren wie ein Kaugummi. Vor der WM 2019 schien eine temporäre Lichtanlage möglich, dann wurde aber doch nichts draus.

ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel deutete für die nächsten Jahre eine Neuerung an. Der Kunstschnee für die Schanze solle künftig nicht mehr in Schmirn produziert werden, sondern in unmittelbarer Nähe der Schanze. Und eine weitere Änderung sickerte durch: Ab dem Jahr 2022 wird der Bayer Maximilian Obergruber die Nachfolge des langjährigen Bergisel-OK-Chefs Alfons Schranz antreten. (ben)